بالصور: لماذا بكت إيفانكا ترامب؟

صلّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنير ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، أمام حائط البراق (حائط المبكى) في القدس. ووضع ترامب يده على الحائط ومن ثم دسّ بين شقوقه قصّاصة تمنياته.

وتوجهت ميلانيا ترامب وإيفانكا إلى القسم المخصّص للنساء في هذا الموقع المقدس لدى اليهود. وشوهدت ابنة الرئيس تبكي أمام الحائط. وتجدر الإشارة إلى أنّ إيفانكا سبق لها أن اعتنقت اليهوديّة بعد زواجها من اليهودي كوشنير.

وجاءت زيارة عائلة ترامب إلى حائط البراق بعد جولتهم في كنيسة القيامة بالقدس حيث وصل الرئيس الأميركي آتياً من السعودية.