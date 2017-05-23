قائد الجيش استقبل كنعان ووفدا أميركياً والسفير السوري

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، نائب مدير الوكالة الأميركية للحد من المخاطر الأمنية الأدميرال Scott Jerabek على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وملحق الدفاع الأميركي العقيد Uli V. Calvo، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون في المجالات الأمنية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استقبل النائب ابراهيم كنعان مع وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة ضم رئيس الرابطة اللواء عثمان عثمان ورئيس الأركان الأسبق اللواء الركن شوقي المصري، وعدداً من الضباط المتقاعدين.

ثم استقبل السفير السوري علي عبد الكريم علي وتناول البحث الأوضاع العامة.

كذلك استقبل النائب السابق سليم عون مع وفد من بلدة الفرزل، الذي أكد دعمه للجيش وللجهود التي يبذلها للحفاظ على استقرار المنطقة.