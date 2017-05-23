جريصاتي بحث مع الخبير دي سوتو تبادل الخبرات في مجال الملكية العامة

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، في مكتبه في الوزارة، الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس معهد “الحرية والديموقراطية” في البيرو هرناندو دي سوتو، على رأس وفد ضم رئيس بنك بيمو رياض عبجي والمدير التنفيذي في المصرف شفيق مشاقة والمستشارة جومانا حبيقة.

بعد اللقاء، قال دي سوتو إنه تطرق البحث الى عدد من القضايا ومنها بشكل خاص الملكية والسيادة وقد وجدنا العديد من القواسم المشتركة.

أضاف: “لقد سرني جدا اللقاء مع الوزير جريصاتي الذي تبادلنا معه الافكار وبحثنا في امكانية القيام بعمل مشترك وتبادل الخبرات في مجال الملكية العامة”.