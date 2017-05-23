جعجع استقبل وفد الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة كخيا

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفداً من الاتحاد اللبناني لكرة السلّة برئاسة بيار كاخيا ضمَّ نواب رئيس الاتحاد ضومط كلاّب، سليم فوال، إدي أبو زخم، ورامي فواز، الأمين العام شربل رزق والعضو روجيه عشقوتي. وقدم الوفد الى جعجع درع الاتحاد عربون شكر على دعمه المتواصل للإتحاد ولرياضة كرة السلّة كما أطلعه على عمل الاتحاد منذ انتخابه في كانون الأول الفائت.

وقد عرض المجتمعون أهمية استضافة لبنان لبطولة كأس آسيا التي تشارك فيها 16 دولة آسيوية في آب المقبل والتي ينتظر الاتحاد أن تتم الموافقة على تأمين المصاريف اللازمة لها داخل مجلس الوزراء.