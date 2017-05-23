جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات”: لإقرار البند المتعلق بحق المرأة المتزوجة الدخول الى السلك الديبلوماسي

صدر عن جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“إن الدستور اللبناني يؤكّد في مقدمته على المساواة التّامة سواء كانوا رجال أو نساء، في كافة المجالات السياسية والمدنية إلا أنه لا يزال في أماكن كثيرة نقاط عالقة تشوّه ديمقراطية دستورنا وليبرالية نظامنا فتمنع المرأة المتزوّجة من الدخول الى السلك الديبلوماسي… كون احد الشروط للتقدم للدخول الى هذا السلك عبر مجلس الخدمة المدنية هو ان تكون المرأة وفقط المرأة غير متأهلة، وفي إطار الحركة القائمة لازالة التمييز بين الرجل والمرأة يهمنا ان نؤكد على أن المرأة المتزوجة في السلك الدبلوماسي هو دليل على النمو الديمقراطي الحقيقي في بلدها الأم وأنه كما هو … كما هي… كلّنا للوطن.

وعليه يسأل جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” مجلس الوزراء اقرار البند المتعلق بحق المرأة المتزوجة الدخول الى السلك الديبلوماسي، وذلك ايماناً منا بمبدأ المساواة و بحقوق المرأة”.