منسقية زحلة في “القوات”: ندعو الجميع التخلي عن ظاهرة رفع اللافتات في المدينة

أعلنت منسقية زحلة في حزب “القوات اللبنانية” في البيان، “إن حزب القوات في زحلة يُرحّب بجميع ضيوف المدينة ويُهنئ كل متميّز وناجح ويُواكب كل حدث على طريقته الخاصة.

وأضاف: “لذا، وبعد تمادي ظاهرة رفع اللافتات العشوائية في مختلف المناسبات وفي كافة أرجاء المدينة، وتحويل ساحاتها وشوارعها إلى لوحات إعلانية غير منتظمة، يجمع بينها التشويه البصري غير الحضاري، والذي لا يمثل الرقي الذي تطمح إليه “عروس البقاع”.

قرر حزب “القوات” في زحلة الإمتناع طوعاً عن رفع أي لافتة في أي مناسبة مهما بلغت أهميتها أو حاجتها.

كما تدعو المنسقية الجميع سواء أكانوا أحزاباً أم أفراداً أو جمعيات إلى الإلتزام بالتخلي عن هذه الظاهرة واستبدالها بأساليب تليق بأبناء المدينة وتماشي عصر التواصل والإنفتاح بعيداً من التشويه.