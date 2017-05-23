لندن في تأهب أمني… عبوة “مريبة” تُغلق محطة فيكتوريا

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إخلاء محطة فيكتوريا كوتش للقطارات في العاصمة البريطانية لندن، بعد الاشتباه بوجود طرد مشبوه. كما أوضحت أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى قصر باكينغهام ومحطة القطارات.

وقال متحدث باسم شرطة لندن “يجري فحص عبوة مريبة”، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك، طلبت الشرطة البريطانية من الكافة المواطنين على حسابها عبر “تويتر”، عدم التوجه إلى محطة فيكتوريا كوتش.

وعمدت الشرطة إلى تطويق المكان، لاسيما أن هذا الاشتباه يأتي بعد ساعات على هجوم انتحاري دامٍ، استهدف مساء الاثنين حفلاً للمغنية الأميركية، أريانا غراندي، حاصداً 22 قتيلاً بينهم أطفال وأكثر من 59 جريحاً.