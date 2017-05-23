المشنوق: بيروت لا تموت ولا أحد يمكن أن ينهيها

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن بيروت مرت بمشاكل وحروب كثيرة واعتقد البعض أن هذه المدينة انتهت، مؤكدا أنه بالتجربة والممارسة تبين انها مدينة لا تموت ولا أحد يمكن أن ينهيها.

وقال المشنوق خلال رعايته معرض الفنان التشكيلي نبيل سعد في قصر الاونيسكو وحمل عنوان “بيروت، على خط الأفق” في حضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ، إن المعرض جميل، ونبيل بذل جهده بالبحث في المواقع والاشكال والسور القديم لبيروت، وابرز في بحثه اشكالا ومواقع، وهذا جهد يعترف له، وهو جهد جدي وليس سطحيا.

وأضاف: “ان هذه الصور فيها روح بيروت وروح الحجر الذي مرت عليه سنين طويلة، وخزن ذكريات، خصوصا في منطقة المرفأ التي فيها البحر، هذا البحر الجلاب للافكار والتطور والحداثة. وقبل الطيران كان البحر هو مصدر التجدد والتقدم والتطور والتحديث. اشكره على هذا الجهد باسمي الشخصي وباسم مدينتي بيروت، وان شاء الله من مدينة الى اخرى تحيي روح كل موقع ترسمه، وتذكر الناس باحلى الأماكن والمواقع التي يحبونها او التي يمكن ان يحبونها في المستقبل”.