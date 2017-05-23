ماكرون ندد باعتداء مانشستر وسيجري محادثات مع ماي

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم عن “صدمته” و”حزنه الشديد” بعد الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا خلال حفل موسيقي في مانشستر بشمال غرب بريطانيا.

وأعلن انه سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون يعرب عن صدمته وحزنه الشديد للاعتداء الدامي الذي استهدف حفلا موسيقيا، بينما ندد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب بالعمل الارهابي الجبان الذي استهدف خصوصا وتحديدا شبانا صغار.