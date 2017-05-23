عون: التمديد هو دوس على الدستور… فليصوّت الشعب على ماذا يريد

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور. وفيه مواد علينا احترامها، مضيفاً: ” اذا انتهت ولاية المجلس من دون قانون انتخابي الدستور ينّص على ان يُدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على اساس القانون النافذ”.

وخلال استقباله وفداً من نادي الصحافة، أضاف عون: “انا لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل، فهل اترك الجمهورية فالتة؟ فليصوّت الشعب على ماذا يريد”.

وأكد عون ان ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة.

من جهة أخرى، تحدذث عون عن حرية الصحافة قائلاً: “للصحافة الحرية، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لها ان تتجاوزه”.

كما استقبل الرئيس عون وفداً من المشاركين في ندوة “الغذاء والسموم البيئية” التي عقدة في جامعة اللويزة ووفداً من مؤسسة وجمعية ANCI الرومانية برئاسة غابرييل فاليرزيتيا وحضور المطران جورج صليبا والسفير فيكتور مرسيا ووفداً من اهالي الدامور برئاسة الوزير السابق ماريو عون.