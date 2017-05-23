مكتب وزير الصحة: حذار التداول إعلامياً بحالات مرضية من دون التدقيق بصحة المعلومات

أعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان بعض وسائل الاعلام عمدت الى التداول بحالات مرضية لبعض المواطنين من دون التأكد من صحة الملفات طبياً أو مراجعة الاليات المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية لمعالجتها، ما يشكل إستغلالا من جهة لأوضاع المرضى قد ينعكس سلبا عليهم، ومن جهة أخرى لأصحاب الايادي البيضاء الذين قد يعمدون الى مساعدتهم مالياً.

واضاف في بيان: “لذا تنبه وزارة الصحة العامة من التداول إعلاميا بحالات مرضية من دون إتباع الاصول عبر التدقيق بصحة المعلومات التي تنشر وعبر السماح بطلب التبرع بمبالغ مالية بشكل عشوائي. وتتنمى الوزارة من المؤسسات الاعلامية تحمّل مسؤولياتها الانسانية وعدم الوقوع في فخ “الاثارة”، وتؤكد أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة حرصاً على سلامة المرضى وعلى التبرعات التي تقدم في غير مكانها فتحرم مرضى اخرين منها”.