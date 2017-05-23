قاسم: التوافق على قانون الإنتخاب يتطلب مكاسب وتنازلات

أكد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ، أن المطلوب من أجل الإتفاق على قانون الإنتخاب، “إقتناع الأطراف بأنّ إنجاز القانون أهمّ من المكاسب الخاصة بكل فريق”،

وأعرب قاسم في حديث لـ”وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، يُنشر اليوم، عن إعتقاده بأن السبب الذي يحول دون الإتفاق على قانون ، هو “أنّ الأطراف تحاول أن تأخذ أعلى المكاسب المُمكنة من أي قانون لتأمين مصلحتها، في الوقت الذي نتحدث فيه عن توافق والتوافق يتطلب مكاسب وتنازلات”.

ورداً على سؤال إن كان التحالف بين “حزب الله” بـ”التيار الوطني الحر” قد تأثر بالخلاف حول قانون الإنتخاب ، أجاب قاسم بأنّ “التحالف إستراتيجي وله علاقة بمسار لبنان في الداخل والمنطقة والمقاومة والعمل على بناء الدولة. ونحن مستمرون في الإتفاق حول هذه العناوين. أما نقاش القانون، فهو أمر تفصيلي ولا يؤثر على التحالف. مع الإشارة إلى أننا وافقنا على قانون طرحه “التيار” أخيرا، لكنه لم يحظ بالتوافق في البلد”.