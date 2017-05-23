المشنوق: بيروت لا تموت

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “بيروت مرت بمشاكل وحروب كثيرة واعتقد البعض أن هذه المدينة انتهت”، مؤكدا “أنه بالتجربة والممارسة تبين انها مدينة لا تموت ولا أحد يمكن أن ينهيها”.

تحدث المشنوق خلال رعايته معرض الفنان التشكيلي نبيل سعد الذي اقيم في قصر الاونيسكو وحمل عنوان “بيروت، على خط الأفق” في حضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

وبعد الافتتاح، وجولة في ارجاء المعرض القى المشنوق كلمة قال فيها: “الحقيقة، ان المعرض جميل، ونبيل بذل جهده بالبحث في المواقع والاشكال والسور القديم لبيروت، وابرز في بحثه اشكالا ومواقع، وهذا جهد يعترف له، وهو جهد جدي وليس سطحي”.

اضاف: “الامر الثاني، ان هذه الصور فيها روح بيروت وفيها روح الحجر الذي مرت عليه سنين طويلة، وخزن ذكريات، خصوصا في منطقة المرفأ التي فيها البحر، هذا البحر الجلاب للافكار والتطور والحداثة. وقبل الطيران كان البحر هو مصدر التجدد والتقدم والتطور والتحديث. اشكره على هذا الجهد باسمي الشخصي وباسم مدينتي بيروت، وان شاء الله من مدينة الى اخرى تحيي روح كل موقع ترسمه، وتذكر الناس باحلى الأماكن والمواقع التي يحبونها او التي يمكن ان يحبونها في المستقبل”.

وختم بالقول: “كل الشكر لك لانك فتحت للجيل الجديد ان يتعرف على بيروت ويستفيد منها كمدينة تتجدد. لقد مرت بيروت بمشاكل وحروب كثيرة واعتقد البعض ان هذه المدينة انتهت، لكن بالتجربة والممارسة وبالحقيقة تبين انها مدينة لا تموت ولا احد يمكن ان ينهيها”.