محفوض يطمئن طلاب الامتحانات الرسمية: الأسئلة مستحدثة وسهلة

أسبوعان تقريباً يفصلان عن انطلاقة الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 6 حزيران المقبل، والتوتر الذي شهدته المرحلة لا يزال على حاله بين روابط الأساتذة والمركز التربوي للبحوث والإنماء بعد وضع توصيف جديد للامتحانات الرسمية من دون اشراك الاساتذة في القرارات المتخذة، ورغم اعلان المركز على لسان رئيسته بالتكليف ندى عويجان أكثر من مرة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظة أو تعليق باعتبار أنّ كلّ مشروع يحتاج إلى متابعة حثيثة تجنباّ للأخطاء غير المقصودة أو الناجمة عن التكنولوجيا وعن الطبيعة البشريّة، فان العتب لا يزال قائماً.

وفي السياق، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”المركزية” ان الاساتذة اعترضوا على حذف قسم من البرنامج التربوي خصوصاً ان ذلك تمّ بشكل سريع وعشوائي، ولم يراع المنهاج الذي وضع في العام 1998، وذلك بهدف تقليص عدد ساعات العمل.

اضاف ” الاساتذة عاتبون لانه تم استبعادهم عن ورشة العمل التي أنتجت التوصيف الجديد، وقد اطلعنا على نماذج الاسئلة على الموقع الخاص بالمركز التربوي للبحوث والانماء، كما حضرنا بعض الدورات التي أقيمت في مناطق لبنانية عدة بهدف تدريب المعلمين على التوصيف الجديد، واكتشفنا وجود أخطاء خصوصا في مادة الرياضيات في الطباعة وفي الجوهر، واطلعنا وزير التربية على هذه الشوائب بهدف تصحيحها”.

ولفت الى ان اجتماعات الوزارة أثمرت نوعاً من الحلول الوسط لناحية اعتماد أسئلة غير تعقيدية.

ودعا محفوض الطلاب الى الاستعداد جيداً لإتمام الامتحانات وعدم الخوف من الاسئلة لأنها من جوهر المنهج الذي اعتُمد طوال العام الدراسي، الا أنها مستحدثة بعض الشيء.

وختم: “الوقت للتحضير للامتحانات الرسمية وليس للنقاش، وعند انتهائها سنعقد جلسات مع وزير التربية وكل القيّمين في الوزارة لمعالجة التوصيف في ورشة تربوية يشترك فيها الجميع”.