صور نجل “رامي مخلوف” تثير الجدل… فيراري والرولز رويس وموكب معظّم!

أثارت مجموعة من الصور لنجل “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام في سوريا بشار الأسد، ونشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل الشديد، حيث أظهرت جانباً من حياته المترفة التي يقضيها بين السيارات الفارهة محاطاً بفريق كبير من الحراس.

واظهرت الصور “محمد رامي مخلوف” وهو يقود الدراجة الهوائية، وعدداً من سياراته المصطفة، إحداها من نوع “فيراري” وتحمل لوحتها الرقم 2 دمشق.

ويعرف عن رامي مخلوف “والد محمد” أنه أحد اكبر رموز الفساد في سوريا، فبحكم قرابته ببشار الأسد، استولى على جميع قطاعات الدولة، وكون ثروة طائلة تقول الإحصاءات الدولية إنها تصل لـ 60% من الاقتصاد السوري.

ويدير مخلوف معظم الفعاليات التجارية والاقتصادية بل ويحتكرها، كشركتي الهاتف المحمول في سوريا.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن مخلوف من كبار المستفدين من الفساد في سوريا، ولديه العديد من المصالح التجارية والتي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقاً لمحللين سوريين فإنه لا يمكن لأي شركة أجنبية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته، وهو جزء من دائرة بشار الأسد الداخلية.