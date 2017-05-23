وأضاف أنه “أطلق أعيرة تحذيرية باتجاه جسم مجهول يحلق فوق الحدود”. وتأتي هذه المعلومات وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية اختبارات صاروخية جديدة لبيونغ يانغ.