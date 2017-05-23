الحريري متضامن مع الشعب البريطاني: هجمة إرهابية جبانة

محلياتالثلاثاء 23 أيار 2017 الحريري متضامن مع الشعب البريطاني: هجمة إرهابية جبانةغرّد رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “كل التضامن مع الشعب البريطاني في وجه الهجمة الإرهابية الجبانة في مانشستر”.وكان قد قتل 22 قتيلاً وجرح اكثر من 50 آخرين في إنفجار في قاعة للحفلات في مدينة مانشستر- قاعة “مانشستر أرينا” التي تتسع لنحو 21 ألف شخص- خلال خروج الجمهور من حفل كانت تحييه المغنية الأميركية أريانا غراندي. كل التضامن مع الشعب البريطاني في وجه الهجمة الإرهابية الجبانة في #مانشستر -SH— Saad Hariri (@saadhariri) May 23, 2017كلمات مفتاحية:الحريريمانشسترالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية