الحريري متضامن مع الشعب البريطاني: هجمة إرهابية جبانة

غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “كل التضامن مع الشعب البريطاني في وجه الهجمة الإرهابية الجبانة في مانشستر”.

وكان قد قتل 22 قتيلاً وجرح اكثر من 50 آخرين في إنفجار في قاعة للحفلات في مدينة مانشستر- قاعة “مانشستر أرينا” التي تتسع لنحو 21 ألف شخص- خلال خروج الجمهور من حفل كانت تحييه المغنية الأميركية أريانا غراندي.