5 معلومات تُكشف عن سلمان عبيدي منفذ اعتداء مانشستر

كشفت الشرطة البريطانية، الثلثاء، عن هوية منفذ تفجير مانشستر، الذي استهدف حفلاً للمغنية الأميركية أريانا غراندي مساء الإثنين، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات. وفي ما يلي أبرز المعلومات عنه، بحسب ما كشفتها وسائل الإعلام البريطانية.

1ـ يبلغ سلمان عبيدي من العمر 22 عاماً، ولد في مانشستر عام 1994، وهو الابن الثالث من عائلة تتألف من 4 أولاد، بحسب ما نقلت صحيفة “تليغراف” عن مصدر أميركي مسؤول من دون أن تكشف عن هويته.

2ـ والده ووالدته لاجئان ليبيان، جاءا إلى المملكة المتحدة هرباً من نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

3ـ والدته تدعى سامية طبال، تبلغ من العمر 50 عاماً، ووالده يدعى رمضان عبيدي، كان ضابطاً أمنياً ليبياً. ولد كلاهما في ليبيا غير أنهما انتقلا إلى لندن، قبل أن يستقرا في منطقة فالوفيلد في جنوب مانشستر، حيث عاشا لأكثر من 10 سنوات.

4ـ لديه شقيق يدعى هاشم عبيدي، يبلغ من العمر 20 عاماً، وشقيقة تدعى جمانة، تبلغ من العمر 18 عاماً. تكتب جمانة على صفحتها على “فيسبوك” أنها درست في ثانوية “والي رانج”، قبل أن تعمل في مسجد ديدسبيري في عام 2013.

5ـ سلمان ترعرع في منطقة والي رانج، التي تبعد قليلاً عن ثانوية محلية للبنات، كانت احتلت العناوين الأولى للصحف في العام 2015، عندما هربت التلميذتان في هذه الثانوية التوأم زهرا وسلمى حلاني إلى سوريا، وتحديداً إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

هناك معلومات غير مؤكدة، بحسب صحيفة “تليغراف”، أن يكون الشقيقان الأكبر في العائلة قد غادرا بريطانيا إلى ليبيا.