مجلس الأمن يدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

دان مجلس الأمن الدولي أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي ، وعبّر عن قلقه من “سلوكها المزعزع للإستقرار وتحديها الصارخ والإستفزازي” للمجلس المؤلف من 15 عضوا.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة مغلقة الثلثاء بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ، لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد.

وكان المجلس قد فرض عقوبات على بيونغ يانغ للمرة الأولى عام 2006. وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح ما قالت إنه صاروخ باليستي متوسط المدى استوفى كل الشروط الفنية ويمكن الآن إنتاجه على نطاق كبير، رغم أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تشكيكهم في مدى تقدمه.