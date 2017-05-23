إخلاء مطار في السويد بعد تحذير من وجود قنبلة

ذكرت وكالة أنباء “تي.تي” السويدية المحلية ، أن السلطات أخلت مطارا خارج مدينة غوتنبيرج غرب السويد ، بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.

وعلّق المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول ، بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الإستعلامات تحتوي على متفجرات.

وقال اندريش بورلس المسؤول الإعلامي لشركة “سويدافيا” المشغلة للمطار لوكالة الأنباء: “أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لإستلامها. أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات”.

وأضاف: لا أدلة على وجود متفجرات بها بالفعل، وأن ليس هناك تهديدات معروفة ضد المطار. في وقت توجّه خبراء المتفجرات في الشرطة إلى المطار للتحقق من الحقيبة.