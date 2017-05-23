ارتفاع في الحرارة الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون معدلاتها على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط ناتج عن منخفض جوي متمركز حاليا فوق تركيا وتدريجيا اعتبارا من مساء اليوم.

-الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون معدلاتها على الساحل، اما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الارز من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها من 15 إلى 35 كلم/س تشتد أحيانا.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 32,05 ساعة غروب الشمس: 37,19