هل تُعقد إتفاقات بين الجيش وجامعة كولومبيا؟

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وعرضه معه الأوضاع العامة في البلاد.

من جهة اخرى، اطلع الصراف من المدير العام للجمارك بدري ضاهر على أوضاع الجهاز.

واستقبل الصراف عميدة كلية الهندسة المعمارية الدكتورة أمل اندراوس التي أبدت “كل الإستعداد للمساهمة في دعم الجيش في ما يتعلق بتصاميم الإنشاءات ودعم فوج الهندسة”، وتناولت اندراوس مع الصراف إمكان عقد إتفاقات ثنائية بين الجيش وجامعة كولومبيا.

ومن زوار وزير الدفاع رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا الذي عرض معه نشاطات المؤسسة.