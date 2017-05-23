أسود: لست متفائلا بدعوة الرئيس عون إلى دورة إستثنائية

رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود ، أن “إحتمال عدم دعوة فخامة الرئيس إلى فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب هو إحتمال قائم، ومن ضمن الإحتمالات الأخرى أي الفراغ أو التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات وإن كان إحتمال التمديد قد سقط”.

واوضح أسود في حديث إلى صحيفة “المستقبل”، “أننا لا نزال نراوح مكاننا في النقاشات المتعلقة بقانون الإنتخاب ، ما يعني أننا امام إحتمال أزمة يمكن أن تؤدي إلى إعتماد “قانون الستين” (وهذا نقاش آخر)، ولذلك أنا شخصياً، ووفقاً للوقائع التي تجري، لست متفائلاً جداً بإمكانية التوصل إلى قانون جديد أو بإمكانية دعوة الرئيس ميشال عون إلى دورة إستثنائية”.