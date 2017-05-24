عربيا ودوليا

البحرين ردّاً على “حزب الله”: نحمّل حكومة لبنان المسؤولية

حمّل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الحكومة اللبنانية مسؤولية تصريحات “حزب الله” وأمينه العام حسن نصرالله، التي قال إنها تسيئ للبحرين.

كلام وزير الخارجية جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بعد بدء المنامة عملية أمنية بمعقل رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم، وتهديد حزب الله بأن “أي مسّ بحياته أو سلامته سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان على احتمالات لا يستطيع أحد توقع مخاطرها ونتائجها”.

وفي نفس السياق، أعاد الوزير خالد بن أحمد نشر تغريدات للدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، رحّب فيها بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، قائلاً إن ردود فعل إيران وحزب الله عليها تبيّن الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في “دراز”.

وكان حزب الله قد حمّل في بيان له الثلاثاء كامل المسؤولية عمّا حصل ويحصل في البحرين “لصاحب القرار الحقيقي وهو النظام السعودي” على حد تعبيره، مستنكراً ما وصفه بـ “الاعتداء الوحشي على الآمنين العزّل من أهالي بلدة الدراز.”

“حزب الله” يهدد البحرين!… أي مس بحياة الشيخ عيسى قاسم سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان

 

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البحرينحزب الله
المصدر:
CNN العربية

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