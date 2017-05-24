الرئيس عون: لدى مجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل إلى قانون إنتخاب

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بحلول شهر رمضان وتمنى أن يتم فيه التفاهم على قانون انتخابي جديد، وأشار إلى أنه “لدى السياسيين ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل لاتفاق وسبق أن أعطينا مهل لذلك حتى لا يحصل فراغ ونأمل أن يقر المجلس صيغة لقانون الانتخاب لأن هذا الهدف الذي نعمل لالجله”، مشيرا إلى ان “وزارة الاقتصاد تمنت أن يتم اتخاذ إجراءات في شهر رمضان وان يتم حماية زيادة الأسعار”.

وتحدث الرئيس عون في جلسة الحكومة عن قمة الرياض والملابسات التي سادت القمة، وقال: “نحن في لبنان نلتزم ما ورد في خطاب القسم”.

وعن الوضع الأمني في لبنان، لفت إلى تزايد حوادث السير، وداعيا إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف منها.

وأبلغ الحكومة انه دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع بعد غد للبحث بالأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها خلال رمضان.

كما أطلع الرئيس عون المجلس على زيارته لوزارة الدفاع حيث تابع عملية حية نفذها الجيش وأثبتت أن الجيش من خلال التقنيات يستطيع تنفيذ عمليات دقيقة.