قوى الامن: توقيف عصابة لسرقة المنازل في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن عمليات السرقة من داخل المنازل كثرت في الآونة الأخيرة، بواسطة الكسر والخلع، في محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ في بلدات عاليه وبحمدون وحمانا وبعلشميه، من قبل أفراد عصابة مجهولين، يعمدون إلى سرقة كل محتويات المنازل من مجوهرات، وأدوات كهربائية، وأواني منزلية، وسجاد، وتحف، وغيرها، لافتة إلى أن آخرها سرقة منزل في بلدة بحمدون بتاريخ 11/5/2017، حيث بلغت قيمة مسروقات هذا المنزل، حوالى أربعين ألف دولار أميركي.

وأضافت:”بتاريخ 22/5/2017، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة والرصد، تمكنت قوة من شعبة المعلومات، من توقيف أفراد هذه العصابة في بلدتي بعلشميه وعيناب، وهم اللبنانيان الشقيقان د . ف.( 1994) وف. ف.( 1992) والسوري م . ن.( 1982). وبالتحقيق معهم، اعترف الشقيقان بالسرقة من داخل مدرسة بحمدون الرسمية ومن داخل أكثر من 15 منزلاً وفيلا، في البلدات المذكورة، يشغلها مصطافون من جنسيات عربية أو مواطنون يحضرون إليها فقط خلال أيام العطل، وذلك بالإشتراك مع السوري ي. ن. (1986) وهو شقيق الموقوف الثالث، متوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه”.

وتابعت أنهما اعترفا بأنهما كانا يبيعان المسروقات في محلة الرحاب، أو مخيّم صبرا والحمّودية في البقاع، أو إلى م. ن. المذكور الذي بدوره كان يعرضها للبيع من خلال تطبيق “olx”، وأنهما كان يشتريان بثمنها المخدرات، لافتة إلى أنه تبين بأن الشقيقين د.ف. وف.ف. من أصحاب السوابق بجرم السرقة”.

وأكدت أنه تمّ ضبطهما في منزلهما وفي منزل الموقوف الثالث، حيث وجد قسم كبير من المسروقات.