الشاب: فرص التوافق على قانون جديد لا تزال موجودة

أعلن النائب باسم الشاب أن قانون الستين هو القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في حال تعذّر التوافق على قانون جديد، معتبراً أن فرص التوافق لا تزال موجودة حتى الربع الساعة الأخيرة على الرغم من أن الفروقات بين الأطراف كبيرة تحت شعار استعادة الحقوق.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” وردا على سؤال حول مساعي الرئيس سعد الحريري التقريبية بين بعبدا وعين التينة، لفت الشاب الى موقف الحريري المرن في قضية قانون الانتخاب، داعياً الى التفريق بين مسار تحرير الأرض والمسار الانتخابي .

وحذّر الشاب من العودة الى قانون الستين الذي يعني فشل الديقراطية وقال: “لبنان هو البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة وثمن الفشل سيكون غاليًا على الجميع ولا مصلحة لأحد بذلك”.

وفي ظل غياب أي اهتمام دولي بالاستحقاق الانتخابي نبّه الشاب من سقوط لبنان في امتحان اللبننة .