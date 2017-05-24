خاص موقع “القوات”: إعتدى عليها على طريق المطار… ولكن!

علم موقع “القوات اللبنانية” ان السيدة (ه. ب) الموظفة في الخدمات الأرضية في شركة طيران الشرق الأوسط MEA والبالغة من العمر 25 عاماً، قد تعرضت لإعتداء عند حوالى الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، أثناء مرورها في خلدة بإتجاه المطار .

وفي معلومات لموقع “القوات”، أن شاباً تبين أنه سوري الجنسية لحق بها وهاجمها محاولاً الإعتداء عليها، الا أنها تمكنت من الإفلات منه بعد أن مزق قميصها.