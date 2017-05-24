شمعون: كان واضحاً أنّهم لن يتمكّنوا من الوصول إلى أيّ نتيجة

اعتبَر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون “أنّ المكتوب كان يُفترض أن يُقرأ من عنوانه منذ زمن، وأن يتّخذوا هذا القرار قبلاً”. وقال لـصحيفة “الجمهورية”: “كان واضحاً أنّهم لن يتمكّنوا من الوصول إلى أيّ نتيجة، لكن أن تصلَ متأخّراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً. لقد استنزَفنا كلّ الوقت، وكان الأجدى اتّخاذ القرار قبلاً، وإجراء الانتخابات في موعدها”.

وهل يعتبر أنّ الرئيس ميشال عون تراجَع عن موقفه السابق، وما هو سببُ هذا التراجع؟ أجاب شمعون: “أعتقد أنّه لم يكن يشعر بأنه سيصِل إلى حائط مسدود على النحو القائم، ويمكن أنه كان متّكِلاً أكثر على حليفه “حزب الله” الذي لا مشكلة عنده في الستّين”. واستَبعد التوصّل إلى قانون جديد، وقال: “في النهاية وصَلنا إلى حائط مسدود: إمّا الستين، ويمكن مع بعض “الروتوش”، وإمّا لا انتخابات”.