مسلّحون يحتجزون قساً وآخرين في الفلبين

احتجزت جماعة اسلامية مسلّحة عدداً من الرهائن داخل كاتدرائية السيدة العذراء في ماراوي جنوب الفلبين ومن بينهم القسّ شيتو سوغانوب، وذلك عقب اقرار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت قانوناً عسكرياً يقضي بمحاربة التنظيمات المسلحة.

وأشارت معلومات الكنيسة الكاثوليكية الى ان الأب شيتو سوغانوب وآخرين كانوا متواجدين في الكنيسة عندما اقتحتها عناصر مسلحة وهددت بقتل الرهائن في حال لم يتمّ استدعاء القوات الحكومية.

وأكدت الشرطة أن مسلحين، يعتقد أنهم أعضاء من جماعات مسلحة محلية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش”.