مسلّحون يحتجزون قساً وآخرين في الفلبين

دولياتالأربعاء 24 أيار 2017 مسلّحون يحتجزون قساً وآخرين في الفلبيناحتجزت جماعة اسلامية مسلّحة عدداً من الرهائن داخل كاتدرائية السيدة العذراء في ماراوي جنوب الفلبين ومن بينهم القسّ شيتو سوغانوب، وذلك عقب اقرار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت قانوناً عسكرياً يقضي بمحاربة التنظيمات المسلحة.وأشارت معلومات الكنيسة الكاثوليكية الى ان الأب شيتو سوغانوب وآخرين كانوا متواجدين في الكنيسة عندما اقتحتها عناصر مسلحة وهددت بقتل الرهائن في حال لم يتمّ استدعاء القوات الحكومية. وأكدت الشرطة أن مسلحين، يعتقد أنهم أعضاء من جماعات مسلحة محلية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش”.كلمات مفتاحية:الفلبينالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية