جلسة للحكومة في بعبدا… الحريري: لا أحد يرتضي الفراغ أو العودة للستين

إنعقدت جلسة لمجلس الوزارء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

واستهل رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة في كلمة لفت خلالها إلى انه التقى مسؤولين ورؤساء على هامش قمة الرياض.

وتحدث الحريري عن قانون الانتخاب، معتبرا إنه يجب أن نصل إلى إقرار قانون الانتخاب لأن لا أحد يرتضي الوصول إلى الفراغ أو العودة لقانون الستين، وهناك فرصة لانجازه وهذا ما يريده الرئيس وهو قانون جديد وانشالله نعمل للوصول إليه.

اضاف الحريري قائلا: “يجب أن نعلم ان هناك متغيرات بالمنطقة، وعلينا أن نحيد لبنان لأننا لا نريد أن نكون جزءا من صراع، وقد اخترنا سياسية النأي بالنفس لتجنيب لبنان أن يكون طرفا مع هذا ضد ذلك”.