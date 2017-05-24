الحريري ترأس اجتماعا للجنة متابعة تلوث الليطاني والتقى عدوان﻿​

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع تلوث نهر الليطاني، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: حسين الحاج حسن، جمال الجراح، طارق الخطيب وسيزار ابي خليل، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

ثم استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان وعرض معه آخر التطورات السياسية في البلاد.