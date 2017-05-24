“حزب الله” مهدداً: إما النسبية وإما الفوضى

بعد الرسالة التي بعث بها “حزب الله” إلى القوى السياسية وحذر من مغبة عدم إقرار قانون جديد للانتخابات قبل 20 حزيران المقبل، اعتبرت مصادر نيابية بارزة أن الحزب يريد إقرار القانون الذي يناسبه بالقوة، وإلا فإن الأمور ستذهب إلى الأسوأ.

وقالت المصادر إن الحزب “ومن خلال هذه الرسالة التهديدية إذا صحّ التعبير، أراد أن يقول لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وكذلك الأمر لرئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، بأنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو أمني في البلد، إذا لم يقر القانون الذي يطالب به، وهو النسبية الكاملة”.

ورأت أنه “بالتالي فإن القانون التأهيلي الذي يتبناه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لن يرى طريقه إلى النور، طالما استمر حزب الله متمسكاً بمشروعه الانتخابي الذي يريد فرضه على الجميع.

وشددت المصار لـ”السياسة” على أن المؤشرات تدل على أن قانون “حزب الله” هو الذي سيطبق في نهاية المطاف ولن يكون هناك من يقف في وجهه.

وكان نائب “حزب الله” محمد رعد قال إن الفراغ ممنوع، مشيراً إلى أنه وفي حال لم يتم التوافق على قانون انتخابات قبل 20 حزيران المقبل، فإن البلد مهدد بعدها بالفوضى وعدم الاستقرار.