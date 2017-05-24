ما صحة المعلومات عن تفجير الضاحيّة؟

تداولت منذ عدة أيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما خدمة “الواتس أب”، خبراً عن ورود اتصال هاتفي من مستشفى السلام في دمشق، يفيد فيه المتصل ان ابنه المدعو وليد بهلول ينوي تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية، على متن سيارة نوع تويوتا حديثة الصنع وهي غير عمومية.

وتبين بنتيجة التحقيقات والمتابعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أن الاتصال قد حصل فعلاً وأن السيارة عائدة لأحد المواطنين اللبنانيين، ولكن المعلومات حول تفجيرها غير صحيحة، ويرجح أن يكون سبب الإتصال كيدي.