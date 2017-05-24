سلسلة إستقبالات لقائد الجيش في اليرزة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الاتصالات النائب جمال الجراح، وتناول البحث التطورات الراهنة في البلاد وشؤونا تتعلق بمنطقة البقاع.

كما استقبل السفير الأرميني في لبنان صموئيل مكرتشيان، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

كذلك استقبل أمين عام الصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة على رأس وفد مرافق، وتناول البحث تعزيز العلاقة والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

كما التقى رئيس جامعة LAU الدكتور جوزيف جبرا على رأس وفد من الجامعة، ثم رئيس بلدية الكحالة السيد جان بجاني مع وفد من المجلس البلدي.