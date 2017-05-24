بالصور: كايت التقطت البندورة عن الأرض وتناولتها… وهذا ما قالته

التزمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بقاعدة الـ 5 ثوانٍ خلال مشاركتها في معرض “تشيلسي” للورود يوم الإثنين، حين التقطت حبة بندورة وقعت على الأرض وتناولتها.

وتسمح قاعدة الـ 5 ثوانٍ وفق العلم بتناول الطعام خلال هذه المهلة بعد وقوعه على الأرض لأنّ خطر التقاط الطعام للأوساخ يكون ضئيلاً.

وكان مُقدّم البرامج كريس إيفانز قد قدّم لكيت حبّة بندورة من معرض حديقته، ولكن على الرغم من وقوع الحبّة على الأرض، إلا أنّ كيت التقطتها بسرعة وتناولتها بكلّ شهيّة وثمّ قالت لإيفانز “إنّها شهيّة جداً”.

وتألّقت كيت في المعرض بفستانٍ بنقشة الورود من دار “Rochas” يبلغ ثمنه 2000 دولار أميركي.