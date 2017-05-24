الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز: الحوار ضروري للاستقرار الاقتصادي-الاجتماعي

نظّمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز لقاءً حوارياً بعنوان “خلق فرص عمل للشباب والشابات في قطاع التجزئة”.شارك في الجلسة الى جانب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر،ومدير عام وزارة العمل جورج أيدا، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، بحضور أعضاء مجلس إدارة وأعضاء الجمعية إضافة الى عدد من أصحاب الخبرات في قطاع البيع بالتجزئة الذي يوظف حوالي ٩٩ الف شخص.

رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد شدّد على “ضرورة التنسيق بين اصحاب العمل والاتحاد العمالي وقوى الانتاج ووزارة العمل، من اجل تعزيزالحوار الاقتصادي-الاجتماعي، بهدف التوصل الى سياسات تحفيزية للإنتاج و الاستثمار من جهة، وتدعيم التكافل والتضامن الاجتماعي القائم على تكافؤ الفرص من جهة أخرى.”

وأضاف عربيد”يتعين صياغة سياسة عمل من شأنها ان تجمع بين قانون عصري يلبي تطلعات الشباب ويحمي حقوقهم ويساهم بخلق فرص عمل مغرية لهم كما ويؤمن ديمومة العمل وديمومة المؤسسات في آن واحد.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “ان الحاجة لثورة تشريعية باتت اليوم اكثر من ملحة. وشدد على ان الاستقرار السياسي والحوار الجدي بين كل مكونات المجتمع اساسيان لتهييئ الأرضية المطلوبة من أجل تحسين ظروف الموظفين والعمال والمحافظة على حقوقهم وحمايتهم.”

بدوره، اعتبر مدير عام وزارة العمل جورج أيدا “ان قطاع التجزئة بحاجة الى سياسة خاصة والى قانون عمل عصري لان القانون الحالي الذي وُضع في القرن الماضي لم يعد يلبي تطلعات وحاجات الموظفين لاسيما الشباب الذين يبحثون عن عمل غير دائم، كما وانه لا يواكب التطور الذي آلت اليه القطاعات الإنتاجية والحيوية.”

أما نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد فقال “ان اكثر من 70% من طالبي العمل في السوبرماركت هم من طلاب الجامعات والمدارس الذين يبحثون عن عمل لفترة معينة القانون الحالي حقوقهم وواجباتهم، فماذا ننتظر لايجاد قانون يراعي ظروف هؤلاء الشباب؟”

في الختام توافق المجتمعون على التلاقي مجددا لاستكمال الحوار حول ورقة عمل تعدها الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز انطلاقا من الأفكار التي شكلت محور اللقاء