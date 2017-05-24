اعتقال والد وشقيق إرهابي مانشستر في ليبيا

اعتقلت ليبيا، الأربعاء، والد وشقيق الإرهابي سلمان عبيدي الذي نفذ هجوما انتحاريا في قاعة حفلات بمانشستر أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية، أنها اعتقلت شخصا خامسا في إطار التحقيق بالاعتداء، في بلدة قرب ويغان شمال غرب المدينة. وأوضح بيان أن هذا الشخص “كان بحوزته حزمة يجري فحصها”.

وكان أربعة آخرون قيد الاحتجاز، الأربعاء، بينهم ثلاثة اعتقلوا خلال الليل جنوب مانشستر، والرابع الثلاثاء.

وكان منفذ الهجوم سلمان عبيدي الليبي الأصل قد زرع عبوات ناسفة في قاعة للحفلات في مانشستر يوم الاثنين، ثم فجرها مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، قبل أن يتبنى تنظيم داعش الهجوم.

وهناك معلومات وصلت للشرطة البريطانية أن الإرهابي الذي نفذ الهجوم، حصل على المتفجرات التي احتوت على مسامير، من شخص آخر هو الأكثر خطورة لأنه صنع تلك العبوات الناسفة ويحضر لهجمات إرهابية أخرى، وفقا لما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

في هذه الأثناء، قال قائد شرطة منطقة مانشستر إن الشرطة تحقق في احتمال وجود شبكة في إطار تحقيقها في هجوم مانشستر بعد سلسلة من الاعتقالات المرتبطة بالقضية.