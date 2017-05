بالفيديو: بعد اسرائيل… ميلانيا تُحرج ترامب في روما

رفضت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، قيام زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإمساك يدها، وهما يهبطان من أعلى سلم الطائرة فور وصولهما العاصمة الإيطالية روما. وكان قد انتشر، الثلثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميلانيا تُحرج فيه ترامب وتقوم بصفع يده لإبعاده عنها بعد دقائق من وصولهم الى مطار “بن غوريون” الدولي في إسرائيل.

وكان ترامب وصل إلى إيطاليا، قادما من إسرائيل اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المقرر أن يعقده في الفاتيكان غدا الأربعاء، مع البابا فرنسيس ومحادثات مع الزعماء الإيطاليين.

وأظهر بث تلفزيونى مباشر هبوط طائرة الرئيس الأميركي فى مطار ليوناردو دا فنشي فى روما، ومن المقرر أن يقضى ترامب أقل من 24 ساعة فى إيطاليا قبل توجهه إلى بروكسل لإجراء محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي.

Melania Trump seems to have refused to hold hands with her husband – again pic.twitter.com/hlxddxGftN

— TRT World (@trtworld) May 24, 2017