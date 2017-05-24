الرياشي: للتعايش مع عالم الانترنت وتجنب العنف الكلامي والكراهية والحقد

أعرب وزير الإعلام ملحم الرياشي عن سعادته لوجوده بين في مؤتمر “الأطفال في الإعلام الرقمي” قدّر جهود القييمين لتحضير وإنجاح هذا اللقاء عبر المداخلة على شكل فيلم متلفز، او المسرحية التي جسدوها عن مخاطر الإعلام الرقمي، ووعي المسؤولين في مدرسة سيدة اللويزة في ذوق مصبح بوضع خطة لحماية الأجيال من مخاطر الثورة الرقمية”.

وتابع في مؤتمر عن الإعلام الرقمي في سيدة اللويزة: “تجعلونني أتذكر، حراس الهيكل في القرون الوسطى الذين كانوا يرتدون دروعا حديدية وخوذات وقائية، ويمتشقون السيوف المتينة ويتحصنون بالصلاة والقيم للدفاع عن الهيكل. أما أنتم اليوم، فإن مسؤوليتكم مثل حراس الهيكل والمطلوب منكم أن لا تخافوا من الأنترنت ومن الحرية، ولا من أي وسيلة تكنولوجية التي ستتطور بين أيديكم ونقدم للانسان أجمل الأشياء، بل بالعكس من المفروض ان تتحصنوا بدروع القيم وترتدوا خوذ الوقاية العائلية وتمتشقوا سيف الوقاية والحماية وتدخلوا معترك غابة الحياة من دون خوف”.

أضاف: “صحيح انهم أسموكم بالمواطن الرقمي، مع ان هذا التعبير لا يرق لي كثيرا، بل أؤكد لكم انتم لستم أرقاما ولا نقبل أن تكونوا أرقاما، فأنتم من سيصنع مستقبل لبنان والعالم. صحيح ان الآلة التي بين أيديكم هي آلة كونية تصلكم بالعالم، لكنها آلة افتراضية تصلكم بحقائق لكن قد لا تكون واقعية، والدولة هي دائما الى جانبكم فهي عائلتكم الكبيرة التي ستساعدكم بالتعاون مع أهلكم ومدارسكم وأساتذتكم”.

وتطرق إلى “الفرق شاسع في معنى الصداقة التي تخلفها مقاعد الدراسة والتي بقيت بين العشر والعشرين سنة حتى أصبحت صلبة مع كل التجارب التي مّرّ بها التلاميذ، والصداقة التي تبدأ لفترة قصيرة عبر التواصل الإجتماعي وهي افتراضية وحديثة العهد، قائلاَ: “أتمنى عليكم أن تنتبهوا من تلك المخاطر كي لا تقعوا في الخطأ. صحيح انه يمكنكم أن تتواصلوا مع أصدقاء كثر وجدد عبر الأنترنت لكنكم لن تشعروا بمحبتهم وغيرتهم أو خوفهم عليكم لأنهم ما زالوا اصدقاء افتراضيين. نحن كلنا أبناء الحياة، ونعيش ثقافة الحياة، وحب الحياة، ولحظات الحياة، وشجاعة مواجهة أخطار الحياة، كل واحد يجب أن يمتلك هذه الشجاعة لمساعدة كل الناس، شرط أن تكونوا حاملين الخوذة والدرع والمضمون وأن تمتلكوا القوة لكي لا يقوى أحد عليكم ويتحكم بكم”.

ووجه الوزير الرياشي نداء الى إدارة المدرسة بأن تصدر في نهاية هذا المؤتمر توصيات عن كيفية التعايش مع الأنترنت وأخرى ضد العنف الكلامي والكراهية والحقد. وتمنى على الطلاب بإشراف الإدارة في المدرسة إرسال التوصيات اليه لكي يتبناها ويعممها على كل وسائل الإعلام وجعلها بروتوكولا رسميا في وزارة الإعلام.

وختم قائلا: “أذكركم انكم تستعملون مواقع التواصل الإجتماعي “سوشيل ميديا”، و”الواتس آب” عبر هواتفكم وحتى اتصالاتكم فتبقى رؤوسكم دائما الى تحت، حتى انكم لا ترون أمامكم ماذا يجري، ربما تصطدمون بأشخاص يمرون بقربكم ولا ترونهم، لذلك أتمنى عليكم أن ترفعوا رؤوسكم من وقت الى آخر الى الاعلى”.