إستراتيجية جديدة لحماية الإعلاميين… الرياشي: لا عودة الى الوراء

اكد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان التعديلات التي ادخلت على قانون نقابة المحررين ستحولها الى نقابة فاعلة اسوة بباقي النقابات.

الرياشي وفي حديث للـ”LBCI”، اشار الى انه على هذا الاساس سيصبح هناك صندوق للتعاضد المهني والصحي، وصندوف للتقاعد المهني، وسيكون هناك سقف ادنى للتعاقد مع الاعلامي.

ولفت الى انه سيكون هناك حصانة نقابية، فلا يتمكن اي مرجع قضائي من التحدث الى الاعلامي وطلبه للتحقيق من دون مراجعة نقابته.

وختم: “إذا تم التمديد للمجلس النيابي سيكون اقرار القوانين الجديدة سريع، وإذا لم يتم التمديد فهي اتجهت نحو الاقرار ولا عودة الى الوراء، وسيصبح بإمكان اي اعلامي ان يكون حكماً في نقابة المحررين، اذا استوفى الشروط المطلوبة”.