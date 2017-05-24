وزارة الدفاع اعلنت اسماء الضباط الاختصاصيين المعينين في الجيش

اعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، بناء على المرسوم رقم 711 تاريخ 19/5/2017، أسماء الضباط الاختصاصيين المعينين في الجيش ضمن اختصاصات الطب والصيدلة والهندسة والموسيقى، على أن يلتحق الضباط المعينون في الكلية الحربية بتاريخ 26/5/2017 اعتباراً من الساعة 8.00.

ويتم الاطلاع على أسماء الضباط الاختصاصيين المعينين، والأمتعة المطلوب اصطحابها، في الكلية الحربية – الفياضية، أو عبر موقع الجيش الإلكتروني على العنوان التالي: www.lebarmy.gov.lb.