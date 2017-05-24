حريق بمحرك طائرة يغلق مطار نيوارك في نيوجيرزي

أعلن مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي على تويتر أنه أُغلق مؤقتا مساء الثلثاء بعدما اشتعل محرك إحدى الطائرات فيما دفعها لنشر مزالق الطوارئ.

وأضاف المطار، وهو واحد من ثلاثة مطارات تخدم منطقة مدينة نيويورك، أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الحادث.

وأضاف إن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالسلامة ونصح الركاب بتوقع تأخيرات.

وذكر تلفزيون “دبليو.ايه.بي.سي” أن الطائرة كانت رحلة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة إلى سان فرانسيسكو وأنه تم إخماد الحريق.