أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

سمع رئيس حزب يقول إنه بات على “حزب الله” أن يقرر السير في خط “التيار الوطني الحر” أو أن يقرر “التيار” السير في خط الحزب.

يقول مطلعون إن مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عقد في لبنان لم يؤثر على حجم التحويلات من الخارج التي سجلت تراجعاً ولا يزال قائماً.

استرعى المراقبين أن رأيين يطرحان داخل حزب بارز من قانون الانتخاب أحدهما مع النسبية والآخر مع التأهيل.

طرح على سبيل التسوية اقتراح بنقل مقعدين مسيحيين فقط من منطقة الى أخرى لحل مشكلة التزاحم الحزبي فيها.

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يقال – المستقبل

إنّ مصادر حليفة لـ«حزب الله» دعت إلى ترقّب خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يوم غد الخميس ملمّحة إلى إمكانية أن يحمل جديداً ما في ملف قانون الانتخاب.

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أسرار الجمهورية

سُئل أحد السياسيّين عن إمكان إنتخاب شخصية جديدة مكان مرجع بارز في حال وضع قانون جديد للإنتخابات فأجاب: «ما بيجي أحسن مِنُّو».

حمَّلَت أوساط حزبية مكوِّناً مؤثراً في الحياة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع خلال محاولة وضع قانون جديد للإنتخابات وإتهمته بوضع قوانين «ما بتِركَب على قوس قزح».

قرَّرت قيادة أحد الأحزاب تكثيف الحملات الإعلامية ضد الحكومة وأوعزت إلى كوادرها بالإكثار من الكلام الإنتقادي في هذه الفترة.



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أسرار اللواء

غمز : يدور خلاف خفي بين وزيرين حول مصير الكسارات في ضوء التطورات الأخيرة لمجلس الوزراء.

همس : قال دبلوماسي غربي: يخطئ من يعتقد ان لبنان سيكون بمنأى عن تحولات المنطقة.

لغز: تفاعلات استقالة اعضاء في حزب بارز، على خلفية اعتبارات تنظيمية لم يألفوها من قبل.