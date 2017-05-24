البابا سأل ميلانيا عن الـ”بوتيتزا”… وهذا كان جوابها

سأل البابا فرنسيس اليوم ميلانيا ترامب إن كانت تقدم لزوجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب التحلية السلوفينية الشهيرة “بوتيتزا”، ما أدى إلى التباس لدى وسائل الإعلام الإيطالية التي ظنت أن السؤال يتعلق بشطائر “بيتزا”.

وفي حديث مقتضب مع ميلانيا ترامب التي رافقت الرئيس الاميركي الى الفاتيكان سأل البابا الارجنتيني: “ماذا تقدمين له من طعام؟ بوتيتزا؟”

واكدت ميلانيا وهي من سلوفينيا، من دون تردد هذا الامر، قائلة: “بوتيتزا!”.

واضطر البيت الابيض الى تأكيد فحوى هذا الحديث بعد ساعات على ذلك اذ ان وسائل الاعلام الايطالية سارعت الى نقل هذه الجملة التي همسها البابا الى ميلانيا ظنا منها انه قال “بيتزا” الى ان اصدر خبير فاتيكاني يتقن اللغة السلوفينية، تصحيحا.

وأوضح هذا الاخير ان زوج ابنة شقيقة البابا ارجنتيني من اصل سلوفيني. ويبدو ان البابا يعرف هذه التحلية ويسأل زواره من سلوفينيا عنها على الدوام.

والبوتيتزا حلوى ملفوفة تقدم مع الكريما وهي تحتوي كمية كبيرة من الزبدة والسكر.