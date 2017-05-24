الرياشي عرض ولاسن سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي

أخبار حزبيةالأربعاء 24 أيار 2017 الرياشي عرض ولاسن سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبياستقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد ظهر الأربعاء في مكتبه في الوزارة سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن يرافقها السكرتير الثاني لدى البعثة فالكو فالدي، في حضور مستشار وزير الاعلام انطوان عيد، وتم عرض الوضع على الساحة المحلية والاقليمية، وسبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي. كما تطرق اللقاء الى البحث في المشاريع المتعلقة بوزارة الاعلام وبالاعلام اللبناني بشكل عام، لا سيما منها مساعدة المؤسسات الاعلامية المتعثرة وتطوير القوانين ذات الصلة وقانون تعديل نقابة المحررين.كلمات مفتاحية:الرياشيالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام