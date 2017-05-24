الرياشي عرض ولاسن سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد ظهر الأربعاء في مكتبه في الوزارة سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن يرافقها السكرتير الثاني لدى البعثة فالكو فالدي، في حضور مستشار وزير الاعلام انطوان عيد، وتم عرض الوضع على الساحة المحلية والاقليمية، وسبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي.

كما تطرق اللقاء الى البحث في المشاريع المتعلقة بوزارة الاعلام وبالاعلام اللبناني بشكل عام، لا سيما منها مساعدة المؤسسات الاعلامية المتعثرة وتطوير القوانين ذات الصلة وقانون تعديل نقابة المحررين.