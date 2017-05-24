الإدعاء على 21 شخصاً 15 منهم بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 21 شخصا، 15 في جرم الانتماء الى داعش والنصرة و6 اشخاص في جرم التزوير.

فقد ادعى على اربعة اشخاص بينهم موقوف لبناني في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والتحريض على القيام بأعمال انتحارية في مراكز الجيش.

كما ادعى على ستة اشخاص بينهم موقوف سوري في جرم الانتماء الى جبهة النصرة ومساعدة ارهابيين بأعمال عسكرية واسلحة وذخائر وتحويل اموال.

وادعى على اربعة اشخاص بينهم موقوف سوري في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقيام بأعمال ارهابية بمساعدة ارهابيين.

وادعى على موقوف لبناني في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والتخطيط لانشاء امارة اسلامية في الشمال ومهاجمة مراكز الجيش.

واحال المدعى عليهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.

كما ادعى صقر على ستة اشخاص، بينهم اربعة موقوفين ومعاون اول ورقيب، في جرم تزوير محاضر تحقيق ومستندات رسمية ورشوة في محلة برج البراجنة.