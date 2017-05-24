جعجع استقبل وفداً من بلدة عين إبل: بالعزم والإرادة يمكن تحقيق المستحيل

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفداً من بلدة عين إبل ضمَّ: راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج، كاهن رعية عين إبل الأب حنا سليمان، رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس، عضوَي المجلس البلدي د. مارون بركات ومارون جيشي، مختار البلدة جورج خريش، رئيس إقليم بنت جبيل الكتائبي ميلاد حبوب، في حضور منسق منطقة بنت جبيل في القوات اللبنانية الياس الحصروني.

وقدم الوفد لجعجع درع “مزار أم النور” المنوي تشييده على تلة عين إبل. وقد حمل المطران الحاج الى رئيس القوات تحية تقدير واحترام أهالي المنطقة لشخصه ولما يقوم به من عمل على المستوى الوطني. وقال:”ننقلُ لكم بركة من الأرض التي سار عليها يسوع المسيح، والتي زارتها مريم العذراء وانطلق منها الرسل مبشرين الى ولاسيما من صور وصيدا فنشروا بشارة الإنجيل في كل العالم، ونحن اليوم مؤتمنون على الحفاظ عليها وجئنا نعرض عليكم مشروع بناء “مزار أم النور” في بلدة عين إبل الذي سيُساهم في تثبيت أهلنا أكثر في أرضهم، وسيكون بمثابة بركة من السماء لنا، فهذا شرفٌ كبيرٌ لنا أن نبني مزاراً عالمياً على غرار مزار سيدة لبنان في حاريصا أو سيدة المنطرة في مغدوشة أو سيدة المراحم في مزيارة أو سيدة بشوات وسواها…”

وأشار الحاج الى أن “عين إبل اشتهرت منذ مئات السنين بأنها جارة “الناصرة” في فلسطين وكان الحجاج يأتون من فلسطين إليها للاحتفال بعيد السيدة العذراء فيها، وهذه البلدة الحدودية الصغيرة صحيح أنها تقوم بمشروع أكبر منها ولكن إيماننا كبير من أجل التوصُل الى تحقيق هذا المشروع الذي نعتبره أيضاً مشروعاً إنمائياً وليس فقط دينياً نظراً لأنه سيُساهم في تفعيل السياحة الدينية في المنطقة وسيؤمّن الوظائف للأهالي”.

بدوره، أثنى جعجع على الجمال الهندسي للمشروع، مؤكداً أن “هذا المزار سيكون خير تعبير عن هويتنا وعن تمسُكنا بأرضنا”. وشدد على أنه “بالعزم والإرادة يمكن تحقيق المستحيل”، واضعاً كل إمكانات الحزب في خدمة تنفيذ وبناء هذا المزار.