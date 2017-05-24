الجميّل: ما يطرحونه علينا اليوم هو نَعَم للفراغ

شدَّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ”الجمهورية” على “أنّ معركة الحزب ضدّ قانون الستين والسلطة السياسية التي تتوزّع الأدوار لتهريب الانتخابات على أساسه لا تراجُع عنها”، وأكّد أنّ الكتائب ثابتة على موقفها في “تحميل أركان السلطة مسؤولية الفشل أو التواطؤ لمصادرة التمثيل الشعبي”.

وأسفَ لـ”بوادر التراجع عن اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ لا لقانون الستين”، وقال: “إنّ ما يطرحونه علينا اليوم هو نَعَم للفراغ، نعم للستين الذي يعني التمديد للسلطة الحالية لأربع سنوات جديدة”.