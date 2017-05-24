تصريح أمير قطر غير صحيح

أعلنت مؤسسة قطر للإعلام، أن ما تم تداوله زعماً عن أنه صادر عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غير صحيح، كما نفى مصدر قطري آخر أيضاً لوكالة الأناضول صحة التصريحات المنسوبة لأمير قطر، مؤكداً أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه.

ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبد الرحمن بن حمد، إلى أن موقع وكالة قنا، مخترق، وأن «ما تم تداوله زعما أنه صادر عن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الليلة غير صحيح».

من جانبه، صرح مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن.

كما نفت وكالة الأنباء القطرية، نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر، مشيرة إلى أن موقعها اخترق.

ونشر مخترقو موقع وكالة الأنباء القطرية تصريحاً للشيخ تميم هدف إلى توتير العلاقات مع دول الخليج والدول العربية، إلى جانب توتير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.